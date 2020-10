Erst geht’s zum „Kick-off“ in die Innenstadt, dann folgt das womöglich letzte Spiel des Jahres für die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn. Die Schwarz-Gelben bestreiten am Sonntag von 14 Uhr an die wichtige Auswärtspartie bei der SVG Göttingen, ehe es in die Corona-Zwangspause bis mindestens Ende November geht.

Nicht mit dabei sein wird in Göttingen Malte Leese. Er bekam am Donnerstag sein MRT-Ergebnis. „Die Außenbänder im Knöchel sind gerissen, die Innenbänder angerissen – ich muss sechs Wochen Pause machen“, erklärte der Stürmer, der vorerst eine Schiene tragen muss. Doch der Reihe nach: Denn am Freitag (17 Uhr) steht für einen Teil der Mannschaft ein Termin auf dem Programm, der alles andere als alltäglich ist. Im Gegenteil: Es ist eine Premiere im Gifhorner Fußball, wenn der MTV zur „Kick-off-Veranstaltung“ bei Edeka Wede bittet. Dort wird nämlich das erste Sammelalbum vorgestellt. Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, der Verein in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die „großen Stars“ gilt, wird für die Mitglieder des MTV Gifhorn Realität. Am Freitag startet in den Räumlichkeiten in der Konrad-Adenauer-Straße der Verkauf der vereinseigenen Alben. Damit das Tauschgeschäft nie ins Stocken gerät, wurde eigens für den Verein eine Online-Tauschbörse auf Facebook eingerichtet. 328 verschiedene Sticker der Jugend- und Herrenmannschaften sowie von weiteren Mitgliedern sind ab dem 30. Oktober für zehn Wochen in recycelbaren Sticker-Tütchen bei Edeka Wede zu ergattern. Ebenso gibt’s dort die individuell kreierten Sammelhefte – 2 Euro fließen je verkauftem Album direkt in die Vereinskasse.