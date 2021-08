Ronald Hasardjan (in Rot, am Ball) und der SSV Kästorf treffen im Topspiel der zweiten Pokalrunde auf den SSV Vorsfelde.

Kästorf. Es ist ein echter Knüller im Fußball-Bezirkspokal – und das schon in der zweiten Runde. Der SSV Kästorf tritt am Mittwoch in Vorsfelde an.