Für Kapitän Marvin Eilmus (links, hier im Erstrundenduell mit dem SV Dannenbüttel) und den SV Groß Oesingen geht es in der zweiten Pokalrunde zum FSV Vorhop-Schönewörde.

Gifhorn. Fußball-Kreispokal: Spannung pur verspricht ein Nordkreis-Duell in Vorhop. Derweil tritt der TSV Hillerse II in Rühen erst gar nicht an.