Tätlicher Angriff auf den Schiedsrichter?

In den letzten Sekunden des Spiels zwischen Brechtorf II und Triangel II soll es zu einem körperlichen Angriff auf den Schiedsrichter gekommen sein.

Brechtorf. Beim Spiel zwischen Brechtorf II und Triangel II in der 1. Fußball-Kreisklasse C soll es am Ende zu sehr unschönen Szenen gekommen sein.