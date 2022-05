Abstiegskampf spitzt sich für MTV Isenbüttel weiter zu

„Wenn du selbst nicht spielst, aber einen Platz in der Tabelle gutmachst, sagt das alles aus. Es ist unglaublich eng.“ Rouven Lütke. Trainer des Fußball-Landesligisten MTV Isenbüttel, ordnet den Abstiegskampf sechs Spiele vor Saisonende mit diesen Worten ein. Einen Rang geklettert ist seine Mannschaft am Donnerstag, weil der punktgleiche TSV Landolfshausen/Seulingen mit 0:6 gegen Topteam SSV Vorsfelde verlor und nun im Vergleich zu den Isenbüttelern das schlechtere Torverhältnis hat.

Die Hehlenrieder selbst greifen am Sonntag (15 Uhr) wieder ins Geschehen ein. Zu Gast beim MTV ist der TSC Vahdet Braunschweig, der sich, so Lütke, „ein bisschen Luft verschafft hat“. Die Braunschweiger sind acht Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz zu finden.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schweres Restprogramm für den MTV Isenbüttel

„Wir haben noch drei Gegner, gegen die du punkten musst, wenn du in der Liga bleiben willst. Und wir treffen auf drei Mannschaften, gegen die du eigentlich nicht punkten kannst. Da ist aber immer die Frage, wie es kurz vor Saisonende mit der Motivation aussieht“, fasst Lütke das Restprogramm seiner Elf zusammen. Zu zweiterer Kategorie gehören die Vorsfelder, die sich aber noch im Titelkampf befinden, Lengede und Braunschweig II. Zu ersterer indes neben Landolfshausen/Seulingen und Hainberg auch der kommende Gegner.

Heißt im Umkehrschluss: Es müssen am Sonntag Zähler her. „Die Chance auf den Klassenerhalt ist da. Wir treffen aber auf die aus meiner Sicht stärkste Mannschaft, die sich im Abstiegskampf befindet“, merkt Isenbüttels Coach an. Die jüngsten Ergebnisse der Gäste untermauern diese These: Vier von fünf Spielen gewann der TSC Vahdet zuletzt, darunter auch das wichtige Duell KSV Vahdet Salzgitter am Mittwoch (1:0).

Gast aus Braunschweig ist „klar favorisiert“

„Lange im Spiel zu bleiben, könnte für uns sehr wichtig werden. Die Mittwoch-Partie könnte beim Gegner noch in den Knochen stecken und für uns zu einem Vorteil werden“, stellt Lütke heraus. Unabhängig davon gehe der Gast „klar favorisiert ins Spiel“, auch wenn Isenbüttel beim Hinspiel (1:1) gezeigt habe, „dass wir es können“.

Ein Grund für das Favoritendasein des TSC ist auch die Personalsituation des MTV. Mit Jan-Philipp Helms und Fabian Linde fallen zwei Leistungsträger aus, Vitali Kast und Maximilian Purschke könnten sich zum Verletztenlazarett gesellen. Lütke: „Wenn alle vier ausfallen, wäre das eine gewisse Bürde. Aber dann müssten andere in die Bresche springen.“

Mehr zum MTV Isenbüttel:

MTV „etwas besser“ als der Gegner, der Torerfolg bleibt aus

Westermeier schießt den MTV in der Nachspielzeit zum 1-0

Kurt Bradtke übernimmt die Reserve des MTV Isenbüttel

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de