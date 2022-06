RSV Löwe II steigt auf, die „Dritte“ landet auf Rang 3

Die zweite Mannschaft des RSV Löwe Gifhorn steigt als Tabellenzweiter der Radball-Verbandsliga in die Oberliga auf! Der RSV Löwe III beendete die Saison als Dritter. Und dennoch sorgte der Ablauf des letzten Spieltags für eine Menge Unmut im Lager der Gifhorner.

Eigentlich hätten in Halle/Raddestorf (an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen) fünf Spiele für beide RSV-Teams stattfinden sollen. „Übrig geblieben“ ist am Ende genau eines. Die zweite Mannschaft des RVT Aschendorf hatte bereits zurückgezogen, auch die Erst- und die Drittvertretung der Aschendorfer erschien nicht. Der RVS Oberneuland und der RV Etelsen – für alle genannten Teams ging es um nichts mehr – sparten sich die Anreise nach Halle.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So blieben den Mühlenstädtern nur die Duelle mit dem zuvor schon als Meister feststehenden RVS Halle. Domenik Nilßon, der für seinen Zwillingsbruder Maxemilian einsprang, und Cedric Rowold bildeten an diesem Tag und in diesem Spiel die zweite Gifhorner Mannschaft. Nach einer spannenden Partie mussten sie sich mit 1:2 geschlagen geben. Am Aufstieg änderte das nichts mehr. Der RSV III, bestehend aus Steven Hollestelle und Corvin Rowold, gewann indes gegen starke Hallenser mit 6:4.

Damit sich die Fahrt ein wenig gelohnt hatte, folgten Freundschaftsspiele zwischen RSV II und III…

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de