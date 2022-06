TSV Brechtorf setzt sich im Kreisliga-Aufstiegsspiel durch

Grün-weißer Jubel, blau-weiße Tristesse! Der TSV Brechtorf hat sich im Aufstiegsspiel zur Fußball-Kreisliga mit 1:0 (1:0) gegen den favorisierten HSV Hankensbüttel durchgesetzt und damit seinen Platz im Oberhaus des Kreises gebucht.

Bei hochsommerlichen Temperaturen erarbeiteten sich die Brechtorfer vor 450 Zuschauern in Bergfeld zwar ein optisches Übergewicht, die Mehrzahl an Chancen in Halbzeit 1 hatten jedoch die Hankensbütteler. Dennoch waren es die Grün-Weißen, die nach 33 Minuten jubeln durften: Luka Lauenroth brachte die Elf von Andre Bischoff per Kopf in Führung, die aufgrund einer Abseitsstellung umstritten war.

TSV Brechtorf feiert den Kreisliga-Aufstieg

Nun waren die Hankensbütteler, die ungeschlagen Meister der 1. Kreisklasse B geworden waren, gefordert und nahmen das Heft mehr und mehr in die Hand. So entwickelte sich in der zweiten Hälfte ein Spiel auf ein Tor – es war Einbahnstraßenfußball. Mit einem Schönheitsfehler aus HSV-Sicht: Der verdiente Ausgleichstreffer, der zumindest die Verlängerung bedeutet hätte, wollte einfach nicht fallen.

Und so rissen die Grün-Weißen nach 90 spannenden Minuten am Ende die Arme hoch und feierten den Kreisliga-Aufstieg.

Tor: 1:0 Lauenroth (33.).

jne

