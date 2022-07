A-Junioren des MTV Gifhorn versüßen gute Saison mit Aufstieg

Der FC Schwülper (in Rot) wurde nach der Winterpause vom Verletzungspech verfolgt und stieg nicht auf, die JSG Seershausen/Müden (in Gelb) wurde Vierter.

Der Jubel beim MTV Gifhorn war groß, als die A-Jugend-Fußballer mit einem 4:2-Sieg über den MTV Wolfenbüttel am letzten Spieltag den Aufstieg aus der Landes- in die Niedersachsenliga unter Dach und Fach brachten. In unserem Rückblick wollen wir aber auch die Geschehnisse der abgelaufenen Bezirksliga-Saison, die für den FC Schwülper letztlich bitter endete, beleuchten.

Landesliga

A-Jugend des MTV Gifhorn – ein erfolgreicher Freundeskreis

Die gute Stimmung innerhalb des Teams dürfte beim MTV Gifhorn ein großer Faktor auf dem Weg zum Aufstieg gewesen sein. „Es gab einen Freundeskreis aus Spielern, die sich lange kannten. Die Mannschaft war sehr angenehm, wir hatten immer 20 Jungs beim Training“, unterstreicht Trainer Lars Martsch. „Das ganze Umfeld hat gepasst, wir haben immer mal wieder Aktivitäten außerhalb des Platzes gehabt“, sagt Martsch.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es gab allerdings auch schwierige Phasen. „Wir hatten Höhen und Tiefen“, sagt Martsch, die Winterpause mit vier Monaten ohne Fußball sei lang gewesen. „Die kleinen Staffeln waren nicht so schön“, betont der Trainer des MTV. In der folgenden Meisterrunde mussten die Gifhorner mit der Niederlage bei der JSG SC U SalzGitter (0:2) noch einen Rückschlag hinnehmen, stiegen durch das 4:2 gegen Wolfenbüttel aber als Tabellenzweiter doch noch auf – weil Jugendspielgemeinschaften nicht in der Niedersachsenliga starten dürfen und Meister JSG in der Landesliga bleibt.

„Wir haben von Anfang an dran geglaubt, dass wir den Aufstieg schaffen können. Wir hatten eine gute Mannschaft“, hebt Martsch hervor. Einige seiner Jungs gehören künftig zum Oberliga-Kader der MTV-Herren. Das gilt für Athanasios Palanis, Philipp Schmidtke, Timo Soetebeer, Luis Grünheid und Schlussmann Marcel Stankiewicz.

Bezirksliga

FC Schwülper stürzt nach der Winterpause ab

Nach fünf Siegen aus fünf Spielen war der FC Schwülper auf dem besten Weg in Richtung Titel. „Zu Beginn der Rückrunde haben sich unsere beiden Stürmer verletzt. Das war sehr bitter“, seufzt Coach Michael Wendt. „Das Team war nicht tief genug besetzt, um diese Ausfälle zu kompensieren.“ Der FC gewann in diesem Jahr keine Partie mehr, rutschte noch auf Rang 3 ab. „Das ist sicherlich ärgerlich, aber auch kein Beinbruch. Das Team für die nächste Saison sieht gut aus. Wir haben einen guten Mix aus Eigengewächsen und Neuzugängen.“

Die Saison der JSG Seershausen/Müden verlief mit Höhen und Tiefen. Nach drei Niederlagen in Folge fing sich die Mannschaft von Martin Melzel wieder und sicherte sich dank eines 3:2-Sieges im direkten Duell mit dem JFV Kickers doch noch Tabellenplatz 4.

Der JFV Kickers musste sich indes mit Rang 5 zufriedengeben. „In der Mannschaft – und besonders im jüngeren Jahrgang 2004 –, steckt viel Potenzial. Nach einer Corona-bedingt schleppenden Vorbereitung haben wir das in den Punktspielen nicht abrufen können“, sagt der scheidende JFV-Trainer Luca Ehresmann. „Die Rückrunde hat Spaß gemacht, hervorzuheben sind die beiden Derbys gegen Seershausen/Müden und Schwülper (4:0, Anm. d. Red.)“, resümiert Ehresmann.

Tabellenletzter, aber aufgrund des Rückzugs der JSG Helmstedt kein Absteiger, ist die JSG Isenbüttel-Gifhorn. „Es war kein regulärer Fußball, das war gar nichts“, sagt Trainer Christian Koch über die Staffelgröße und die Corona-Lage. „Ich bin mit der Saison trotz der Umstände zufrieden.“ Schade aus seiner Sicht: Ein Spieler geht in den Herrenbereich, zwei schließen sich Kreisliga-Teams an. Alle drei hätten noch in der A-Jugend spielen dürfen. „Das sind Nachwirkungen der Corona-Krise. Ein Teambuilding war nicht möglich“, hadert Koch.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de