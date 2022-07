Turnkreis Gifhorn schafft es gleich dreimal aufs Treppchen

Kleiner sollten die Bezirksligawettkampfe der Gerätturnerinnen in Göttingen werden – die sonst mehr als vollen Turnhallen soll es immer noch nicht wieder geben. So wurden die Wettkämpfe nicht nur deutlich entspannter, sondern für viele auch anders. Es wurde nur ein Team pro Turnkreis zugelassen, im Braunschweiger Turnbezirk sind das 10. Obwohl nicht alle Kreise ein Team schicken, durften die sonst mit mehreren Mannschaften vertretenen Kreise nicht aufstocken.

Turnkreis Gifhorn ermittelte zuvor seine schlagkräftigen Mannschaften

Gerade im Turnkreis Gifhorn, mit den meisten im Gerätturnen aktiven Vereinen und Turnerinnen im Bezirk wurde im Mai extra ein Kreiswettkampf ausgetragen, um aus den besten Turnerinnen des Kreises schlagkräftige Mannschaften für die jahrgangsabhängigen Wettkämpfe zu stellen.

Das Konzept erntete aber nicht nur Zustimmung. „Wir haben selbst so viele gute Turnerinnen, dass wir mit einem eigenen Team auch vorne dabei sein können“, kommentierte Annett Wrede vom SSV Kästorf. Das gilt oftmals auch für den MTV Gifhorn, TSV Vordorf und TSV Meine. Einen Vorteil bringt Kim Ellmerich (Vordorf) auf den Punkt: „Wir hätten in der P5 keine Mannschaft stellen können, und so war eine Turnerin von uns im Kreis-Team dabei.“

In der Pflichtstufe P5 zeigten die Jüngsten (8 bis 9 Jahre) sehr gute und konstante Leistungen am Sprung, Reck und Boden. Am Schwebebalken kosteten ein paar Wackler mehr Punktabzüge. Dadurch, dass von sieben Mädchen nur jeweils fünf an einem Gerät turnten, konnte jede ihre Stärke unter Beweis stellen. Damit konnten sie die starken Rivalen aus Wolfsburg zwar nicht besiegen, aber es reichte mit komfortablem Vorsprung zum Vizetitel.

Eine Jahrgangsstufe höher (9 bis 11 Jahre), durfte zwischen den Pflichtstufen P6 bis 8 gewählt werden, die Ausgangswerte variieren je nach Schwierigkeit. Hier warteten zwei Teams nicht nur am Sprung und Boden, sondern auch an den anderen Geräten mit den schwierigeren Übungen der P7 und 8 auf und konnten sich damit einen deutlichen Vorteil verschaffen. Die restlichen Teams verwiesen die Gifhornerinnen aber auf die Plätze und wurden verdient Dritter.

Turnkreis Gifhorn liefert sich Kopf-an-Kopf-Rennen mit Wolfsburg um Platz 2

Bei den über 12-Jährigen konnte ebenfalls zwischen verschiedenen Schwierigkeiten (P6 bis 9) gewählt werden. Und es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die ärgsten Konkurrentinnen aus Wolfsburg. Die Gifhorner Turnerinnen lagen in der Gerätewertung vor beziehungsweise fast gleichauf, gegen die späteren Siegerinnen aus Braunschweig kamen beide nicht an. Den Kampf um Platz 2 entschied dann eine sehr gute P8 der Wolfsburgerinnen am Stufenbarren.

Für die Gifhorner Turnerinnen war es eine ganz neue Erfahrung, mal mit den sonstigen Konkurrentinnen gemeinsam um die Punkte zu kämpfen.

Die Mannschaften des Turnkreises Gifhorn

Team P5: Marie Becker, Ella Michel, Lola Heidenreich, Leila Thauer, Nele Dölge, Clara Grosch, Elisa Mühlmann.

Team P6-8: Carlotta Heidenreich, Hannah Lüdecke, Pia Ehlers, Ann Yunqi Wang, Luisa Duday, Nalien Schimpf, Juliana Baron, Elina Lagmetov.

Team 6-9: Sina Gauter, Lea Rauch, Tamira Ihnen, Julia Sauerbrei, Hanna David, Alina Neiseke.

