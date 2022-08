Bitteres Aus für den MTV Gifhorn im Elfmeterschießen

Gut gespielt, den Dolchstoß vergessen: Lasse Denker (in Gelb) und der MTV Gifhorn scheiterten im Elfmeterschießen am SV Ramlingen-Ehlershausen.

Sie standen ganz dicht vor dem Überraschungscoup – und am Ende doch mit leeren Händen da: Nach einem umstrittenen Gegentreffer in der 95. Minute zum 2:2-Ausgleich mussten sich die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn im Achtelfinale des NFV-Pokals dem SV Ramlingen-Ehlershausen mit 4:6 nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

MTV-Coach Georgios Palanis hatte die Rotationsmaschine angeworfen, die Startelf im Vergleich zur Lupo-Partie gleich auf sieben Positionen verändert. Lediglich Torwart Tobias Krull, das Innenverteidiger-Duo Arne Jaeger/Athanasios Palanis und Mittelfeldakteur Melvin Luczkiewicz begannen auch im zweiten Pflichtspiel der Saison.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Leese trifft für Gifhorn vom Punkt und sehenswert per Volley

Doch von Abstimmungsproblemen keine Spur – im Gegenteil: Mit ihrem Umschaltspiel bereiteten die Gifhorner den favorisierten Gästen gehörige Probleme. Jaeger (7.) per Kopf und Philipp Schmidtke (9.) hätten früh für die Führung sorgen können. Die erzielte dann Malte Leese in der 14. Minute: Der Mittelstürmer verwandelte einen an ihm selbst verwirkten Foulstrafstoß.

Von der gefürchteten Offensive der Ramlinger kam bis zur 30. Minute nichts. Dann tauchte Can Gökdemir nach Kopfball-Ablage von Louis Engelbrecht frei vor Tobias Krull auf, der das Eins-gegen-Eins für sich entschied. Und nur 140 Sekunden später jubelten wieder die Hausherren – über einen Treffer der Marke Tor des Monats. Eine Flanke von Niklas Pieper nahm Leese mit vollem Risiko volley - und jagte das Leder sehenswert ins lange Eck. Dabei blieb es auch bis zur Pause.

Aufregende Schlussphase mit unglücklichen Entscheidungen gegen den MTV Gifhorn

Die Gäste mussten reagieren, und sie taten das auch. Gleich vier neue Spieler standen zu Beginn des zweiten Durchgangs auf dem Platz. Der SV erhöhte in der Folge den Druck, wurde dabei aber nicht zwingend. Das sollte sich in Minute 62 ändern, als Engelbrecht den Anschlusstreffer erzielte. Zehn Minuten später hätte es 2:2 stehen können: Die Kugel „flipperte“ durch den Fünfmeterraum.

Während die Gastgeber mit ihren Konterchancen fahrlässig umgingen (76.), brannte es in der Schlussphase im eigenen Strafraum lichterloh. Einen Kopfball von Dennis Yeboah klärte Melvin Luzkiewicz auf der Linie, Utku Kani setzte den Nachschuss an den Innenpfosten (82.). Aufseiten der Gifhorner sehnten alle den Abpfiff herbei, doch der kam nicht rechtzeitig. Auch weil der schwache Schiedsrichter Daniel Piotrowski den Gästen einen Einwurf schenkte, ein Foul von Engelbrecht an Palanis übersah, und Can Gökdemir das Leder so über die Linie stochern konnte.

„Wir haben die Chancen zum dritten Tor nicht genutzt – das war der Knackpunkt. Mentalität und Leidenschaft haben diesmal aber gestimmt“, meinte Georgios Palanis.

MTV: Krull – S. Saikowski (74. M. Saikowski), Jaeger, Palanis, Pieper – Hashagen – Rudt (63. Denker), Me. Luzkiewicz – Schmidtke (63. Ma. Luzkiewicz), Leese (69.

Ayaz), Friederichs (63. Rodrigues).

Tore: 1:0, 2:0 Leese (14./FE, 32.), 2:1 Engelbrecht (62.), 2:2 Gökdemir (90.+5).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de