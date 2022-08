SVG startet schläfrig und verliert 1:4

Gifhorn. Die Eyßelheider finden in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals in Fallersleben ihren Meister.

Moritz Krenz (liegend) und die SVG mussten sich dem VfB Fallersleben (in Blau Fabian Bauer) mit 1:4 geschlagen geben.

Wie schon im ersten Bezirksliga-Spiel gegen den SV Reislingen/Neuhaus (2:2) haben die Fußballer der SV Gifhorn auch im Zweitrundenspiel des Bezirkspokals gegen den VfB Fallersleben den Start verschlafen. Das war diesmal aber nicht zu korrigieren – die SV verlor mit 1:4 (1:2).

In Durchgang 1 waren es immer wieder Steckpässe oder etwas höhere Bälle hinter die Kette, mit denen die Fallersleber die Abwehr des Gegners auf einen Schlag aushebelten. Bereits in der 4. Minute scheiterte Elias Pidde noch an Moritz Krenz im Tor der SVG, den Nachschuss versenkte Fabian Bauer allerdings im gegnerischen Kasten. Bauer war es auch, der nach einer Hereingabe von Marlon Colombo nur den Pfosten traf (14.). Wenig später legte der VfB-Kapitän allerdings das 2:0 durch Oliver Mundry auf, der nach einem Querpass nur noch einschieben musste (21.). „Wir haben den Start wieder verpennt, lagen zurecht 0:2 hinten“, ärgerte sich SVG-Co-Trainer Julian Garzke.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Hausherren wechselten daraufhin bereits und kamen mit ihrem ersten Abschluss direkt zum Erfolg. Alexander Krause verwertete eine Flanke von Lukas Grega zum 1:2 (28.). Mit diesem Tor waren die Eyßelheider besser in der Partie. „Nach der Halbzeit hatten wir eine gute Phase von fünf bis zehn Minuten, Fallersleben aber auch“, schilderte Garzke. Zwei Gegentore nach Standards brachen den Hausherren schließlich das Genick.

Tore: 0:1 Bauer (4.), 0:2 O. Mundry (21.), 1:2 Krause (28.), 1:3 A. Mustafa (60.), 1:4 Fischer (75.).

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de