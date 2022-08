Fußball-Oberliga MTV Gifhorn will Klettertour in Neetze starten

„Es wird Zeit für einen Dreier. Wir wollen nach vorne spielen und die drei Punkte mitnehmen“, sagt Georgios Palanis. Und der Trainer des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn nimmt vor dem Auswärtsspiel in Neetze beim Regionalliga-Absteiger Lüneburger SK Hansa (Sonntag, 15 Uhr) vor allem seine Routiniers in die Pflicht.

Verbale Präsenz ist beim MTV Gifhorn gefordert

„Ich erwarte, dass die gestandenen Spieler Verantwortung übernehmen und die Mannschaft führen“, betont der 50-Jährige und spielt damit auch auf die fehlende verbale Präsenz auf dem Platz an. Der MTV, er ist eben oftmals schlichtweg zu leise ...

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Was seine Schützlinge in Neetze erwartet, davon machte sich Palanis vor knapp zwei Wochen ein Bild, als er den LSK bei der 1:2-Heimniederlage gegen Aufsteiger SC BW Papenburg unter die Lupe nahm. „Die Mannschaft ist nach dem Abstieg im Umbruch, muss sich noch finden. Aber die Lüneburger haben immer noch etliche Akteure in ihren Reihen, die in der Regionalliga gespielt haben“, weiß der MTV-Coach, der von einem „enorm schweren“ Spiel spricht.

Lüneburg holt vor dem Gifhorn-Spiel drei Neue

„Du musst den Kampf annehmen, gerade in der Luft präsent sein“, unterstreicht Palanis, der davon ausgeht, dass der LSK „mit einer Rieseneuphorie“ die Partie angehen wird. Zumal die Lüneburger nach einem „aus ihrer Sicht verpatzten Saisonstart“ noch einmal nachgelegt haben und nun drei Neuzugänge für die Offensive präsentierten. Außenstürmer Adam Lawrence Mami spielte zuletzt beim MVV Maastricht in der zweiten niederländischen Liga. Tolunimi Adetokunbo Ibikunle kam aus Spanien, und Stoßstürmer Durim Feta wechselte aus Westfalen in die Salzstadt. „Die Lüneburger haben zuletzt aber auch keine große Bank gehabt“, erklärt Gifhorns Coach.

Gegenhalten, das ist die MTV-Devise. „Wir wollen an die zweite Halbzeit aus dem Oldenburg-Spiel und die erste Hälfte bei Arminia anknüpfen“, betont Palanis. „Wir brauchen die Köpfe nicht hängen zu lassen, wir haben gegen drei Teams aus den ersten Fünf gespielt und nur gegen Lupo verloren“, meint der Trainer der Schwarz-Gelben, die ihren ersten Saisonsieg anpeilen. „Es wäre schön, wenn wir ein paar Plätze in der Tabelle gutmachen würden und nicht erst unten reinrutschen“, so der 50-Jährige.

Im Testspiel gegen Westerbeck drängt sich keiner auf

Doch dafür muss im Vergleich zum Testspiel am Mittwoch beim Kreisligisten SV Westerbeck eine deutliche Steigerung her. „Die Bewegung ohne Ball war schlecht“, moniert Palanis, dessen Team erst spät aus einem 1:0 noch einen 4:0-Erfolg machte. Doppel-Torschütze Lasse Denker, Cedric Schröder und Julio Rodrigues erhöhten das Ergebnis erst in den letzten 20 Spielminuten. „Am Ende haben es die Jungs ganz gut gemacht. Aber insgesamt war ich unzufrieden“, unterstreicht der MTV-Coach und schiebt nach: „Aufgedrängt hat sich nicht einer.“ Zudem schieden Luca Friederichs (Rippen), Charlie Kolmer (Knöchel) und Philipp Schmidtke (umgeknickt) noch angeschlagen aus ...

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de