VfR Wilsche und TSV Hillerse sind gewarnt

Es gibt zwei Teams aus dem Kreis Gifhorn, die zum Start in die Saison der Fußball-Bezirksliga bisher für Aufsehen gesorgt haben. Zum einen ist es der VfR Wilsche-Neubokel, der nach drei Spielen mit sieben Punkten aufwartet – zum anderen stehen für den TSV Hillerse nach zwei Partien sechs Zähler und 8:0 Tore zu Buche. Am Sonntag reist der TSV nach Mörse, Wilsche spielt zu Hause gegen Schlusslicht 1. FC Wolfsburg.

VfR Wilsche-Neubokel – 1. FC Wolfsburg (So., 15 Uhr). Bei einem Blick auf das Klassement scheinen die Rollen vor dem Spiel klar verteilt zu sein. „Wenn man sich die Tabelle anschaut, sind wir der Favorit und nehmen das auch gerne an“, sagt Wilsches Trainer Bernd Huneke, der aber auch betont, dass diese Konstellation zum frühen Zeitpunkt der Saison noch wenig Aussagekraft habe. „Wir sind erst mal gut gestartet, spielen aber in einer großen Staffel. Da kann es ganz schnell auch mal in eine andere Richtung gehen“, warnt Huneke.

Zumal der FC zwar Tabellenletzter ist, aber zweifelsohne über Qualität im Kader verfügt. „Alle Spiele gegen die Wolfsburger waren bisher schwer. Das ist eine Mannschaft, die von der Tagesform lebt, und wenn alles zusammenpasst, auch jeden Gegner schlagen kann“, stellt Huneke klar. „Wir wollen unseren guten Start weiter veredeln. Die Aufgabe am Sonntag wird aber genauso schwierig wie die zuvor“, ist Wilsches Trainer überzeugt, zumal er mit Tim Camehl (beruflich verhindert) auf einen wichtigen Spieler verzichten muss.

TSG Mörse – TSV Hillerse (So., 15 Uhr). In der Vorsaison trafen beide Teams in der Qualifikationsrunde aufeinander, die TSG gewann zu Hause mit 3:1 und in Hillerse mit 4:3. „Die Jungs wollen die Niederlagen gegen Mörse wiedergutmachen – mit Sicherheit. Da wird der eine oder andere besonders motiviert sein“, ist TSV-Trainer André Brömel sicher. Dass die Mörser seine Mannschaft, die damals noch von „Charly“ Melaouah trainiert wurde, mit dem 4:3 in die Abstiegsrunde schickten, „spielt keine Rolle“, sagt Brömel. „Ich glaube nicht, dass das Thema Abstiegsrunde in den Köpfen noch präsent ist.“

So oder so: Während die Gäste mit zwei Siegen in die Spielzeit gestartet sind, unterlag Mörse Aufsteiger FC Schunter auswärts mit 0:4 und hat seither keine Partie mehr absolviert. „Das war in der Werksurlaubs-Zeit, da war es sicherlich personell auch nicht so einfach bei den Mörsern“, ordnet Brömel ein. „Die TSG ist eine Truppe, die im oberen Mittelfeld dabei sein wird. Das ist eine sehr erfahrene und abgeklärte Mannschaft, die kämpferisch und physisch sehr stark ist“, warnt Hillerses Coach.

tim

