Ein Tag voller Spaß beim SV Wagenhoff

Wagenhoff. Eine runde Sache war der Aktivtag „Alles Rund um Fußball“, der nun in Wagenhoff stattfand.

Beim Aktivtag „Alles Rund um Fußball“ in Wagenhoff waren rund 40 Kids mit dabei. Niemand dürfte sein Kommen bereut haben.

Dass der Sport verbinden kann, ist kein Geheimnis. Diese positive Erfahrung haben nun auch rund 40 Kids gemacht, die beim Aktivtag „Alles Rund um Fußball“ in Wagenhoff mit von der Partie waren. 8-jährige Kinder spielten zusammen mit 16-jährigen Jugendlichen, Mädchen mit Jungen und Kinder verschiedenster Muttersprachen gemeinsam in gemischten Teams. „Genau deswegen liebe ich meinen Job“, berichtete Svenja Liermann vom Kreissportbund.

Die Zuständige für Integration und Inklusion fügte an: „Sport ist ein Türöffner, und der Spaß am Spiel bringt Menschen zusammen.“ Auch sportlich profitierten alle von den gemischten Mannschaften. Die Jüngeren konnten sich einiges in Sachen Technik von den älteren Jugendlichen abschauen, und die Älteren schulten sich darin, den Überblick zu behalten und die Fähigkeiten der unterschiedlichen Teammitglieder zu nutzen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf dem Programm standen neben Fußball auch Volleyball, Brennball und Geschicklichkeitsspiele. Zum großen Highlight wurde der „Menschenkicker“. Die Kinder und Jugendlichen waren über Schlaufen an Stangen gebunden und konnten sich so nur gemeinsam nach links und rechts bewegen. Was für den Außenstehenden sehr unterhaltsam daherkam, war auch für die „Spielerinnen und Spieler“ mit sehr viel Spaß verbunden.

„Es ist einfach großartig, was der SV Wagenhoff und die Lernwerkstatt EFA hier mit Unterstützung der JSG Gifhorn Nord und des Kreissportbundes auf die Beine gestellt haben“ sagte Friederike Rotermund vom Präventionsbündnis Gifhorn im Anschluss begeistert.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de