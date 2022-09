Fußball-Oberliga MTV Gifhorn will ersten Saisonsieg „vergolden“

Der MTV will nachlegen: Niklas Pieper (rechts) und Lasse Denker wollen den Sieg aus Lüneburg vergolden.

Gifhorn. Nach dem ersten Saisonsieg in Lüneburg will Fußball-Oberligist MTV Gifhorn gegen den HSC Hannover nachlegen und in der Tabelle klettern.