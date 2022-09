SV Gifhorn verliert gegen Aufsteiger Vorsfelde II

Die SV Gifhorn erwischte am Sonntag wohl mehr als nur einen gebrauchten Tag und verlor in der Fußball-Bezirksliga gegen den SSV Vorsfelde II mit 1:2. Der Tabellenzweite VfR Wilsche-Neubokel erkämpfte sich beim FC Schunter ein Remis, der FC Brome musste die ersten Gegentreffer und die erste Niederlage der Saison hinnehmen.

Einen „Kollektivausfall“ bei der SV Gifhorn hat Trainer Sascha Fassa gesehen

SV Gifhorn – SSV Vorsfelde II 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Jedli (10.), 1:1 Biboski (16.), 1:2 Gangloff (53.).

Der erste Saisonsieg am Mittwoch in Calberlah (1:0, wir berichteten) sorgte bei den Eyßelheidern nicht für den erhofften Aufschwung – im Gegenteil. Trainer Sascha Fassa war nach den 90 Minuten gegen den Aufsteiger bedient. „Es war bescheiden, wir haben absolut verdient verloren“, machte Fassa klar. Abdelhakim Jedli, der im Normalfall für die Landesliga-Vertretung der Gäste stürmt, hatte den SSV II in Führung gebracht. Die SVG zeigte jedoch eine Reaktion, Arben Biboski glich nur wenige Minuten später aus.

Nach dem Seitenwechsel war es Marlon Gangloff, der die Vorsfelder zum Sieg schoss. „Wir können froh sein, dass es nur 1:2 ausgegangen ist. Wir waren in allen Belangen schlechter, das war ein Kollektivausfall – bis auf dreieinhalb Spieler“, wählte Fassa deutliche Worte.

1:1 beim FC Schunter muss der VfR Wilsche-Neubokel teuer bezahlen

FC Schunter – VfR Wilsche-Neubokel 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Schönfelder (10.), 1:1 Höft (67.).

„Der Platz war knüppelhart, es waren Löcher drin. Schunter hat nur mit langen Bällen operiert, aber das ging auch nicht anders“, monierte Wilsches Trainer Bernd Huneke. Während sich seine Elf noch akklimatisierte, schlugen die Hausherren zu. Maverik Schönfelder traf zum 1:0. „Wir mussten uns erst mal schütteln. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel breiter gemacht und sind zu Chancen gekommen“, erklärte Huneke. Eine solche nutzte Jonas Höft per Kopf zum „hochverdienten Ausgleich“, so Huneke.

Es blieb beim 1:1. Es war ein Punktgewinn, den der VfR teuer bezahlte. Mittelfeldregisseur Sebastian Keier knickte um. „Er wird sicherlich ein paar Wochen ausfallen“, haderte Huneke.

TSV Hehlingen – FC Brome 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Krause (28.), 1:1 Hildebrandt (40.), 2:1 Kumher (45.+2), 3:1 Reichard (53.), 3:2 Keller (72.), 4:2 Schubert (90.).

