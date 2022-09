Fußball-Bezirksliga MTV Isenbüttel rennt in Wilsche vergebens an

Zu Hause bleiben die Bezirksliga-Fußballer des VfR Wilsche-Neubokel eine Macht! Auch das vierte Heimspiel der Saison entschied die Mannschaft von Trainer Bernd Huneke für sich. Gegen den Landesliga-Absteiger MTV Isenbüttel setzten sich die Hausherren mit 5:1 (2:0) durch.

Der Matchplan der Wilscher war schnell erkennbar: Hinten kompakt stehen und dann mit schnellem Umschaltspiel nach vorne kommen. Isenbüttel war dementsprechend die spielbestimmende Mannschaft, hatte deutlich mehr Spielanteile. Große Chancen sollten daraus jedoch nicht entstehen.

Nach einer Viertelstunde führt der VfR Wilsche-Neubokel bereits mit 2:0

Ganz anders bei den Gastgebern: Wenn sie vors gegnerische Tor kamen, wurde es brandgefährlich – so auch in der 5. Minute. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld ging es schnell über die Außen. Von dort wurde der Ball in die Mitte auf Guus Bloem gebracht, der zur Führung traf. Und nur wenig später war es Wilsches Außenbahnspieler Timon Steep, der einen weiteren schnellen Angriff veredelte – das 2:0 nach nicht einmal einer Viertelstunde.

„Unser Matchplan ging komplett auf“, bilanzierte Wilsches Coach Bernd Huneke. „Wir wollten das Zentrum dicht halten und Isenbüttel so zwingen, über die Außen zu kommen.“ Bis zur Pause konnten sich die Hehlenrieder keine nennenswerte Chance erspielen, Wilsche hingegen schon. Eine scharfe Hereingabe von Timon Steep konnte MTV-Keeper Sören Rang nicht festhalten, Bloem setzte nach und traf zum 3:0 (37.).

Schnelles Umschalten führt beim VfR Wilsche-Neubokel zum Erfolg

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Isenbüttel die Schlagzahl, Wilsche geriet immer mehr unter Druck. Doch im letzten Angriffsdrittel fehlte einfach die letzte Überzeugung, die Top-Möglichkeiten blieben weiter aus. Und so ging es wie in Durchgang 1 weiter, Wilsche schaltete nach Ballgewinn schnell um und schraubte das Ergebnis in die Höhe, Eduard Sening sorgte immerhin für den Isenbütteler Ehrentreffer.

Huneke war nach dem Sieg zufrieden: „Wir haben hochverdient gewonnen, es war eine konzentrierte Leistung.“ Isenbüttels Co-Trainer Bekim Tairi war hingegen bedient. „Wir laufen dem Glück hinterher, es war wieder nicht auf unserer Seite. Ich kann den Jungs aber keinen Vorwurf machen, es war ein kurioser Spielverlauf.“

Tore: 1:0 Bloem (5.), 2:0 T. Steep (13.), 3:0, 4:0 Bloem (37., 67.), 5.0 Breva (81.), 5:1 Sening (90.).

