MTV Gifhorn geht wieder auf Korbjagd

Gifhorn. Die MTV-Basketballer startet am Samstag gegen Eintracht Braunschweig in die Landesliga-Saison und verfolgen das Ziel Klassenerhalt.

Der MTV Gifhorn (am Ball) startet in die nächste Landesliga-Saison. Auftaktgegner ist Eintracht Braunschweig (re.).

Nach und nach starten die verschiedenen Hallen-Sportarten wieder durch und in die neue Spielzeit. Am Samstag gehen nun auch die Landesliga-Basketballer des MTV Gifhorn aufs Parkett. Um 18 Uhr treffen sie in der Sporthalle an der Flutmulde in Gifhorn auf die Mannschaft von Eintracht Braunschweig.

Klassenerhalt ist das oberste Ziel des MTV Gifhorn

Wie schon in der Vorsaison wird auch in dieser Spielzeit der Verbleib in der Landesliga das oberste Ziel des MTV Gifhorn sein. Kurioserweise steigt der MTV erst am 2. Spieltag in die Saison ein. Die Auftaktpartie gegen die Spielgemeinschaft Hilkerode/Birkungen wurde auf den 15. Oktober (20 Uhr) verschoben. Aber auch der Kontrahent aus der Löwenstadt setzte am 1. Spieltag noch aus und geht in Gifhorn erstmals in dieser Spielzeit auf den Court.

Favorisiert gehen wieder die Teams aus den Uni-Städten in die nächste Spielzeit. Sie stehen derzeit auch auf den ersten drei Plätzen: Pro Basketball Göttingen (1.), USV Braunschweig (2.) und ASC Göttingen III, doch auch das Team von MTV/BG Wolfenbüttel III dürfte eine gute Rolle spielen.

