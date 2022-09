Gerckes Tore reichen nicht – SSV verliert 2:4

Kästorf. Fußball-Landesligist SSV Kästorf nutzt seine Chancen beim FC Eintracht Northeim nicht und verliert zum dritten Mal in Serie.

0:2 bei Sparta Göttingen, 2:3 gegen den BSC Acosta – und nun ein 2:4 (1:3) beim Oberliga-Absteiger FC Eintracht Northeim: Die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf haben die dritte Niederlage in Serie einstecken müssen und damit die Möglichkeit verpasst, sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle „einzunisten“.

„Pech am Stiefel kleben“

„Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider“, sagte Kästorfs Coach Sven Scholze und schob nach: „Wir haben im Abschluss das Pech am Stiefel kleben. Und gefühlt ist jeder Schuss auf unser Tor ein Gegentreffer.“ Es war allerdings kein Satz, der in Richtung von Torwart Tobias Bremer gerichtet war, sondern nur die Effizienz der Northeimer deutlich machen sollte. „Sie haben sechsmal aufs Tor geschossen – und vier davon waren eben drin.“

Dabei hatten die Kästorfer auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz in Northeim glänzend in die Partie gefunden und waren durch einen Handstrafstoß, den Nico Gercke verwandelte, früh mit 1:0 (10.) in Führung gegangen. Zwar kassierten die Gäste nur sechs Minuten später den 1:1-Ausgleich durch Tristan Heine, doch Scholze stellte zufrieden fest: „Wir haben auch danach gut weitergespielt.“

Mit einem Schönheitsfehler: Die Kästorfer nutzten ihre Chancen eben nicht. „Wir haben gut über die Außen angegriffen, sind aber auch einige Male zu schlecht nachgerückt“, befand der SSV-Coach, der dennoch gute Möglichkeiten durch Vitali Sterz, Noah Mamalitsidis, Dimitrios Tsampasis und Ahmed Chaaban notierte.

Kästorfer Ineffizienz wird bestraft

Doch dann war es eben wie so oft: Wer seine Chancen nicht nutzt, der wird dafür bestraft. Mit einem Doppelschlag durch Raoul Fricke (41.) und Raphael Peinemann in der Nachspielzeit stellten die Hausherren die Weichen unmittelbar vor dem Seitenwechsel auf Sieg. „Das dritte Tor war ein klares Foulspiel“, ärgerte sich „Atze“ Scholze, der ohnehin mit der Schiedsrichterleistung haderte. „Beim vierten Treffer kann man auch Abseits geben, weil er vor unserem Torwart steht“, sagte er mit Blick auf das 1:4 durch Alexander Knopf (75.). Nico Gercke (77.) verkürzte zwar per Freistoß, letztlich war das 2:4 aus Kästorfer Sicht aber nur Ergebniskosmetik.

SSV Kästorf: Bremer – Kröger, Palella, Brakowski, Jansen – Bulach (81. Ardit Zeqiri) – Mamalitsidis, Tsampasis, Gercke, Chaaban – Sterz.

Tore: 0:1 Gercke (10./HE), 1:1 Heine (16.), 2:1 Fricke (41.), 3:1 Peinemann (45.+1), 4:1 Knopf (75.), 4:2 Gercke (77.).

