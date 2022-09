Die FSV Adenbüttel Rethen steckt weiter im Keller fest

Rethen/Groß Oesingen. Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt fuhr der SV Groß Oesingen in der Fußball-Bezirksliga mit dem 1:0 in Rethen ein.

Der Negativtrend wurde beim Fußball-Bezirksligisten SV Groß Oesingen erst einmal gestoppt. Nach zuletzt vier sieglosen Spielen gewann der Aufsteiger mit 1:0 (1:0) bei der FSV Adenbüttel Rethen, die somit weiter im Tabellenkeller festhängt.

„Unser Sieg ist auf jeden Fall verdient“, meinte Torben König, Trainer der Groß Oesinger. Bereits früh stellte der SV die Weichen in Richtung Sieg. Marvin Eilmus brachte den SV in Minute 17 in Führung. „Danach haben wir es aber versäumt, zeitig den Deckel draufzumachen“, sagte König.

Sein Team erarbeitete sich in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten, allerdings wurden diese dann nicht vollendet. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Team aus dem Gifhorner Nordkreis stärker, „aber wieder haben wir richtig gute Chancen verballert. Unglaublich, was für Möglichkeiten wir nicht reingemacht haben“, haderte König mit der Chancenverwertung seiner Jungs.

Den Hausherren gelang es derweil nicht, in die gefährlichen Räume zu kommen. Groß Oesingen stand hinten sicher und ließ keine Tormöglichkeiten zu. „Wir haben wirklich alles souverän wegverteidigt. Aber da es nur 1:0 stand, war immer die Gefahr da, dass mal ein Ball durchrutscht und wir den Ausgleich bekommen“, erklärte der SV-Coach. „Es ist schön, dass wir mal zu null gespielt haben, nachdem wir in den letzten Wochen das ein oder andere Mal Haue bekommen hatten.“

Adenbüttel Rethens spielender Co-Trainer Jannik Bruns war nach der Niederlage enttäuscht. „Uns fehlt einfach die Cleverness vor dem Tor“, so Bruns. „Wir hatten im gesamten Spiel fünf, sechs Halbchancen. Hundertprozentige haben wir uns nicht herausgespielt.“ Auch der Treffer zum 0:1 ärgerte ihn. „Groß Oesingen hat einen Freistoß schnell ausgeführt, und wir haben einfach gepennt. Das darf uns nicht passieren, da müssen wir auf der Höhe sein“, sagte Bruns.

Tor: 0:1 Eilmus (17.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de