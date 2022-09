1:2 – MTV Gifhorn ist am Drücker, aber nicht zwingend

Im vierten Saisonspiel haben die A-Junioren des MTV Gifhorn die dritte Niederlage hinnehmen müssen. Die U16 der Schwarz-Gelben feierte zum Saisonstart indes einen Kantersieg.

A-Junioren – Niedersachsenliga

MTV Gifhorn – TV Langen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Horstmann (7.), 1:1 Wöckener (57.), 1:2 van Gunten (84.).

Die Gastgeber bestimmten das Spiel, spielten sich aber kaum echte Torchancen heraus. Die Gäste verlegten sich indes auf Konter und kamen eben auf diesem Wege kurz vor Schluss zum Siegtreffer. „Wir hatten auf das 2:1 gedrückt, aber uns keine zwingenden Möglichkeiten erarbeitet“, haderte Lars Martsch, dessen Team sich dann im letzten Drittel einen folgenschweren Ballverlust leistete und in den schnellen Gegenangriff lief.

„Wir waren optisch die stärkere Mannschaft und hatten viel Ballbesitz. Langen war effektiver“, fasste Martsch zusammen. „Das ist das erste Mal, dass mich ein Ergebnis richtig ärgert. Wir müssen unsere Fehler minimieren, die Gegner nutzen die stark aus.“

A-Junioren – Bezirksliga

JFV Kickers – WSV Wendschott 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:3 Karft (29., 90.+4), 0:2 Ahmad (59.).

Für die Gastgeber war es die zweite Niederlage in Folge. Am Mittwoch (18.30 Uhr) geht es bereits mit dem Bezirkspokal-Spiel gegen den Landesligisten Arminia Vechelde weiter.

JSG Isenbüttel-Gifhorn – JFV Kickers Braunschweig 1:5 (1:3). Tore: 0:1 Piesch (15.), 1:1 Müller (21.), 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 Wendland (23./Elfmeter, 33., 60., 82.).

A-Junioren – Bezirkspokal

Neben dem JFV Kickers ist am Mittwoch (19 Uhr) auch der FC Schwülper im Einsatz. Die Elf von Michael Wendt tritt auswärts bei der JSG Wenden/Veltenhof/Rühme an.

B-Junioren – Landesliga

BV Germania Wolfenbüttel – MTV Gifhorn 1:6 (1:4). Tore: 1:0 Pokos (21.), 1:1 n. gem. (29.), 1:2 Krüger (31.), 1:3 n. gem. (36.), 1:4 Agirman (39.), 1:5 n. gem. (76.), 1:6 Katende (80.).

Mit drei Treffern in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit stellten die Schwarz-Gelben die Weichen auf Sieg. Nach der Pause legten sie noch drei weitere Tore nach und durften sich nicht nur über drei Punkte freuen, sondern auch über die Tabellenführung.

B-Junioren – Bezirksliga

FC Schunter – MTV Gifhorn II 0:15 (0:3). Tore: 0:1 Sergant (1.), 0:2, 0:3, 0:6, 0:7, 0:9, 0:10, 0:11, 0:12, 0:13 Lütkemüller (16., 19., 54., 57., 62., 63., 67., 69., 73.), 0:4, 0:15 Denzer (44., 80.), 0:5 Beisecker (46.), 0:8 Ganske (58.), 0:14 Pollehn (79.).

Für den MTV war es mehr als nur ein Start nach Maß in die Saison. „Das Spiel hat nur in einer Hälfte stattgefunden, wir hatten es jederzeit im Griff. Bei einem solchen Ergebnis gibt es nicht viel zu meckern, wir waren immer weiter hungrig“, bilanzierte Gifhorns Coach Chris Wimmer zufrieden. Am Mittwoch (18.30 Uhr) geht’s im Pokal gegen die eigene Erstvertretung. „Wir gehen mit breiter Brust in das Duell, in dem wir nichts zu verlieren haben“, betonte Wimmer.

JSG Isenhagen – JSG Gifhorn Nord 2:5 (0:4). Tore: 0:1 Grabowski (9.), 0:2 Giannikoglu (15.), 0:3 Marmullaku (33.), 0:4 Kaday (38.), 1:4 Gades (41.), 2:4 Bartels (75.), 2:5 Cansiz (80.).

Die Gäste feierten einen zu keiner Zeit gefährdeten Auswärtssieg und gehen mit Schwung ins Bezirkspokal-Spiel am Mittwoch (18.30 Uhr) bei Pfeil Broistedt.

C-Junioren – Bezirksliga

Lehndorfer TSV – FC Schwülper 6:0 (3:0). Tore: nicht gemeldet.

Für den FC war es die zweite 0:6-Niederlage im zweiten Spiel. Die Gäste sind damit vorerst auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksliga Mitte zu finden.

C-Junioren – Bezirkspokal

Die JSG Gifhorn Nord ist am Mittwoch (18.30 Uhr) bei Arminia Vechelde zu Gast, am Donnerstag (18.30 Uhr) trifft die U15 des MTV Gifhorn um Trainer Christian Stenzel auf die eigene U14. „Das ist total unglücklich“, sagt Stenzel. „Wir haben in den vergangenen zwei Wochen auf Trainingsspiele untereinander verzichtet.“

