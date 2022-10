MTV Gifhorn hält gegen, verliert aber hoch

Gifhorn. Die A-Junioren des MTV Gifhorn müssen sich in der Niedersachsenliga dem I. SC Göttingen 05 mit 0:4 geschlagen geben.

Kaum etwas zu holen für Gifhorns A-Junioren auf Bezirksebene: Sowohl die Nachwuchsfußballer des MTV Gifhorn in der Niedersachsenliga als auch zwei Teams in der Bezirksliga mussten Niederlagen einstecken.

MTV Gifhorn hält gut dagegen, verliert aber deutlich

Niedersachsenliga

MTV Gifhorn – I. SC Göttingen 05 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Gutheil (5.), 0:2 Atashfaraz (16.), 0:3 Morina (56.), 0:4 Gürcan (89.).

Deutliche Niederlage für die Gifhorner. Gegen die Gäste aus Göttingen „war nicht viel zu machen“, erklärte MTV-Coach Lars Martsch. „Das war der bisher stärkste Gegner, auf den wir in dieser Saison getroffen sind.“ Die Göttinger zeigten sich nicht nur spielstark, sondern auch körperlich robust und zweikampfstark. Bereits in der Anfangsphase zeichnete sich ab, dass es für die Gifhorner ganz schwer werden würde, etwas Zählbares zu Hause zu behalten. Die Göttinger kombinierten sich zwei mal gut durch und schon stand es 0:2 aus MTV-Sicht. „In der zweiten Halbzeit wurden wir etwas besser“, fand Martsch, der zur Pause das System umgestellt hatte. Auch wenn es am Ende nicht zu Punkten reichte, kann der Trainer der Partie auch Positives abgewinnen. „Wir haben uns nicht ergeben, sondern haben gut gegengehalten und versucht, den Kampf anzunehmen.“

Bezirksliga

JFV Kickers Braunschweig – FC Schwülper 5:1 (1:1). Tore: 1:0 Wendland (22./FE), 1:1 Jacobs (42.), 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 Wendland (63., 81., 83., 90.+1).

45 Minuten hielt Schwülper in Braunschweig gut mit, doch am Ende wurde es deutlich. Dem FC gelang es einfach nicht, Braunschweigs Jasper Wendland aufzuhalten, der alle fünf Tore für die Hausherren erzielte.

JSG Isenhagen – JFV Kickers Hillerse/Leiferde 8:0 (2:0). Tore: 1:0 Fabisch (17.), 2:0 Seibert (27.), 3:0 Fabisch (49.), 4:0, 5:0, 6:0 Seibert (58., 64., 68.), 7:0, 8:0 Sprung (81., 89.).

Einseitiges Kreisduell: Die personell arg angeschlagenen Kickers holten sich bei der JSG Isenhagen eine richtige Packung ab, verloren mit 0:8. Während die Hausherren weiter an der Tabellenspitze stehen, rutschten die Kickers auf den siebten Platz ab.

