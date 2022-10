MTV Isenbüttel II weiter ohne Zähler

Die zweite Mannschaft des MTV Isenbüttel steht auch nach sechs Saisonspielen in der 1. Fußball-Kreisklasse noch ohne Punkt da. Die Hehlenrieder verloren am Sonntag gegen den T.C. Gifhorn mit 2:7. Der TSV Meine veredelte sein Comeback in letzter Sekunde.

Constantin Schreck vollendet Aufholjagd des TSV Meine in der Nachspielzeit

TSV Meine – TuS Seershausen/Ohof 4:3 (1:3). Tore: 0:1, 0:2 Gerike (5., 20.), 1:2 Porada (37.), 1:3 Gerike (45.), 2:3 de Boer (54./HE), 3:3 Hilliger (73.), 4:3 Schreck (90.+5). Rot: (53., TuS), (88., TuS).

In den ersten 45 Minuten machten sich bei den Hausherren die Nachwirkungen einer Geburtstagsfeier bemerkbar. „Ich habe die Mannschaft in der Halbzeit zusammengefaltet und gesagt, dass zumindest der Kampf stimmen muss“, berichtete TSV-Trainer Roman Huck. „Es ist ein echter Ruck durch die Mannschaft gegangen“, ergänzte der Coach. Keine zehn Minuten nach der Pause gab es eine Schlüsselszene: Ein TuS-Spieler verhinderte auf der Torlinie mit der Hand den Einschlag – Elfmeter und Rot. Jan de Boer verkürzte vom Punkt. „Wir waren voll da“, sagte Huck.

Maurice Hilliger glich aus, kurz vor Schluss dezimierten sich die Gäste ein zweites Mal. „Wir sind dann nervös geworden, haben die Balle fahrlässig verloren“, monierte Huck, dessen Team in der fünften Minute der Nachspielzeit aber noch einen Freistoß zugesprochen bekam. Der segelte in den Sechzehner, wo Constantin Schreck zum umjubelten Siegtor einköpfte. Huck: „Stolzer könnte ich als Trainer nicht sein. Unglaublich.“

MTV Isenbüttel II – T.C. Gifhorn 2:7. Tore: nicht gemeldet.

Die Moral ist den punktlosen Gastgebern nicht abzusprechen. Nach einem 0:4-Rückstand gegen den starken Aufsteiger ließ sich die Elf von Kurt Bradtke keinesfalls hängen und verkürzte sogar auf 2:4. Zu mehr reichte es aber nicht, stattdessen schraubten die Gäste das Ergebnis noch in die Höhe.

