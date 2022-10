SV Gifhorn bezwingt Hehlingen in Überzahl

Während die SV Gifhorn in der Fußball-Bezirksliga so richtig in der Saison angekommen zu sein scheint, haben der VfR Wilsche-Neubokel und die FSV Adenbüttel Rethen unter gänzlich verschiedenen Voraussetzungen die nächste Niederlage einstecken müssen.

SV Gifhorn – TSV Hehlingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Gewinner (30.), 2:0 Blickwede (53.), 3:0 Krause (90.+2). Rot: (29., TSV).

Rund eine halbe Stunde war gespielt, als Fatmir Bartolen gleich doppelt gefoult wurde und ein Hehlinger daraufhin die rote Karte sah. Den folgenden Freistoß verwandelte Tino Gewinner direkt. „Die Hehlinger haben aber auch zu zehnt richtig gut gespielt“, erkannte SVG-Trainer Sascha Fassa an. Auch dank einer starken Parade von Gifhorns Schlussmann Jan Mensing ging es mit einem 1:0 in die Pause.

„Ich habe in der Halbzeit gesagt, dass wir cleverer spielen und den Ball laufen lassen müssen. Wir werden unsere Möglichkeiten bekommen“, schilderte Fassa. Jan-Vincent Blickwede erhöhte schnell auf 2:0, in der Nachspielzeit machte Alexander Krause endgültig alles klar. „Hehlingen hatte noch ein, zwei Möglichkeiten, wir müssen aber auch früher auf 2:0, 3:0 und 4:0 stellen“, sagte der SVG-Trainer. „Der Sieg hätte höher ausfallen können, aber Hehlingen ist immer gefährlich geblieben. Mit dem 3:0 war der Deckel drauf.“

WSV Wendschott – VfR Wilsche-Neubokel 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Berkhan (25.), 1:1 Bloem (45.+1/Elfmeter), 2:1 La-Pietra (65.), 2:2 Schulz (80.), 3:2 Losch (86.). Gelb-Rot: (40., WSV).

Es war ein bitterer Nachmittag für die Wilscher. Dabei schienen sie nach dem Ausgleichstreffer von Guus Bloem alle Karten in der Hand zu haben, schließlich mussten die Hausherren ab Minute 40 in Unterzahl agieren. Dennoch gelang den Wendschottern Mitte des zweiten Durchgangs das 2:1. Die Gäste rannten an und versuchten alles, um noch zum Ausgleich zu kommen. Mario Schulz traf zehn Minuten vor Schluss zum 2:2, doch die Freude darüber währte nicht lange. Wendschotts Yannik Losch sorgte dafür, dass die Mannschaft von Bernd Huneke zum dritten Mal am Stück ohne Punkte blieb.

SSV Vorsfelde II – FSV Adenbüttel Rethen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Weih (10.), 2:0 Ehrhoff (35.).

Während der Aufsteiger aus dem Wolfsburger Raum zu den Topteams zählt, hatte das Schlusslicht wieder mit enormen Personalproblemen zu kämpfen. Die Elf von Marcus Ohk verkaufte sich trotz der Umstände durchaus teuer, mit einem Tor oder gar einem Punkt belohnte sie sich nicht.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de