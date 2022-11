Heimspiel Nummer 4 für SVG, Wilsche empfängt Vorsfelde II

Auf die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn wartet das vierte Heimspiel in Folge. „Das hat zur Folge, dass wir diese vier Partien in der Rückrunde nacheinander auswärts haben. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich“, sagt SVG-Trainer Sascha Fassa vor der Partie gegen den 1. FC Wolfsburg. Auch der VfR Wilsche-Neubokel hat ein Spiel auf heimischem Geläuf vor sich, zu Gast ist der starke Aufsteiger SSV Vorsfelde II.

SV Gifhorn – 1. FC Wolfsburg (So., 14 Uhr). „Den Sieg gegen Barnstorf können wir nur vergolden, wenn wir gegen den FC genauso spielen und die Partie genauso annehmen. Nur wenn wir drei Punkte holen, hat sich der Erfolg auch gelohnt“, macht Fassa im Hinblick auf das 1:0 gegen die Barnstorfer am Montag deutlich. Diese drei Zähler haben die Eyßelheider allerdings teuer bezahlt, Lukas Grega und Naglis Juknewitschius werden aller Voraussicht nach am Sonntag fehlen.

Zwei Tage zuvor hatten die Wolfsburger nach einem späten Gegentreffer mit 1:2 gegen den SVB verloren. „Der FC ist sehr schlecht gestartet, das Spiel gegen die Barnstorfer war eine knappe Kiste. Wie stark die sind, haben wir selbst erlebt. Ich erwarte, dass wir auf eine aggressive und hungrige Truppe treffen“, merkt Fassa an. In der Hinserie stehen für die SVG noch zwei Spiele an, 23 Zähler sind auf dem Konto. Fassa: „Ich will die Hinrunde mit 29 Punkten beenden.“

VfR Wilsche-Neubokel – SSV Vorsfelde II (So., 14 Uhr). Die personelle Situation der Gastgeber ist im Vergleich zum Doppelspieltag „auf keinen Fall schlechter geworden“, sagt Trainer Bernd Huneke, der in jedem Fall wieder auf den zuletzt gelb-gesperrten Tim Camehl zurückgreifen kann. „Wir wollen mit den drei Punkten aus Calberlah im Rücken gestärkt in die nächsten Aufgaben gehen. Das 2:1 war eine ganze Menge wert und eine richtige Befreiung für uns“, fügt Huneke an.

Mit den Vorsfeldern kommt zwar ein Aufsteiger, aber einer, der auf Tabellenplatz 3 zu finden ist. „Sie haben die Euphorie gut in die Saison transportiert. Das ist eine spielstarke, offensiv ausgerichtete Mannschaft. In der Abwehr kommt die eine oder andere Aufgabe auf uns zu“, ist der VfR-Coach sicher.

tim

