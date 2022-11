MTV Isenbüttel wird schlechte erste Halbzeit zum Verhängnis

Die Bezirksliga-Fußballer des MTV Isenbüttel haben am Sonntagnachmittag im Duell mit dem Tabellenzweiten VfB Fallersleben zwei Gesichter gezeigt. Das Problem für die Hehlenrieder: Nach einer ungenügenden Leistung in Durchgang 1 war die Hypothek daraus – ein 0:3-Rückstand – nicht mehr auszumerzen, die zweite Hälfte blieb torlos. „Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ob Fallersleben verdient gewonnen hat. Der VfB hat mehr Aufwand betrieben“, musste MTV-Trainer Ralf Schmidt, dessen Team damit auf Tabellenrang 16 bleibt, eingestehen.

Rückstand nach acht Minuten

Keine zehn Minuten waren gespielt, als die Gastgeber bereits auf die Verliererstraße gerieten. Der Gast brachte eine Ecke flach in den Strafraum, nachdem die Isenbütteler den ersten Schuss noch abblockt hatten, saß der zweite. Oliver Mundry erzielte die Führung für die Hoffmannstädter (8. Minute). „Mit dem frühen Gegentor hatten wir das Spiel schon verloren“, seufzte Schmidt, der mit dem Auftritt seines Teams haderte: „Es war eine derartige Verunsicherung zu spüren. Wir wollten den Ball nicht haben, keiner hat sich gezeigt. Fallersleben war zwei Klassen besser als wir, das muss man so sehen.“

Doppelschlag von Krizak

Zu allem Überfluss flog den Gastgebern Mitte des ersten Durchgangs auch noch eine eigene Ecke um die Ohren. Fallersleben konterte über Stürmer Fabian Bauer, der Lion Krizak bediente – das 0:2 aus Sicht des MTV (21.). Krizak war es auch, er einige Minuten später nach einem Chipball hinter die Kette den nächsten Treffer markierte (29.).

Schmidt wechselte in der Pause gleich viermal. Einer der „Neuen“ war Mehmet Hajdaraj, der beinahe auf 1:3 verkürzt hätte. Der Schuss des Angreifers rauschte um Haaresbreite am VfB-Kasten vorbei. „Wenn du da das Spielglück hast...“ merkte Schmidt seufzend an. Eduard Sening hatte den ersten Isenbütteler Treffer ebenfalls auf dem Fuß, er scheiterte allerdings an Fallerslebens Schlussmann Niklas Kloth. Somit blieb es beim 0:3 – für den MTV war es nach dem Sieg gegen Reislingen/Neuhaus (3:2) wieder die zweite Niederlage ohne eigenen Treffer in Folge.

Tore: 0:1 O. Mundry (8.), 0:2, 0:3 Krizak (21., 29.).

