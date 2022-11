Hillerse/Leiferde kommt bei Sparta Göttingen unter die Räder

Hillerse/Leiferde. SG-Trainerin Ivonn Lütge bezeichnet die 0:8-Niederlage beim stark aufspielenden Tabellenfünften als „auch in der Höhe verdient“.

Inga Diekmann und die SG Hillerse/Leiferde waren in Göttingen chancenlos.

„Es war eine absolute Katastrophe“, gab Ivonn Lütge, Trainerin der Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde, unumwunden zu. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, hatten keinen Zugriff“, fügte Lütge an. Ihre Mannschaft musste sich bei Sparta Göttingen mit 0:8 (0:3) geschlagen geben.

An der langen Anreise in die Universitätsstadt habe es nicht gelegen, betonte Lütge. „Wir waren früh genug da und sind vor dem Spiel noch zusammen spazieren gegangen. Auch die Stimmung war gut“, berichtete die Trainerin. Letzteres dürfte sich auf dem Platz schnell geändert haben.

In Spielminute 7 gingen die Gastgeberinnen in Führung und legten vor der Pause noch zwei weitere Treffer nach. „Man hat schon zur Halbzeit gesehen, dass heute überhaupt nichts geht“, haderte Lütge. Nach Wiederbeginn sollte sie bestätigt werden: Es schlug noch fünfmal im Kasten der Gäste ein. „Die Niederlage war auch in der Höhe verdient“, musste Lütge eingestehen.

Ein Lob sprach sie allerdings ihrer Mittelfeldspielerin Nina Laudien aus. „Sie war die Einzige, die eine echt gute Leistung gezeigt hat“, betonte die SG-Trainerin. Der ansonsten schwache Auftritt Hillerse/Leiferdes war aber nur ein Teil der Wahrheit. „Ich fand Sparta auch echt stark“, zollte Lütge dem Gegner Respekt. „Der Trainer ist nach dem Spiel auch zu mir gekommen und meinte, dass seine Mannschaft bisher noch noch nie so gut gespielt hatte.“

Tore: 1:0, 3:0, 4:0, 7:0 Goebel (7., 43., 63., 72.), 2:0 Piebrock (19.), 5:0 Eigentor Brandes (67.), 6:0 vom Hofe (70.), 8:0 Berner (89.).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de