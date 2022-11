VfL Wahrenholz siegt bei Schöbels Debüt mit 4:2

Ganz wichtiger Sieg für den Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz: Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Thorsten Thielemann zeigten sich die Mannen vom Taterbusch hochmotiviert und setzten sich verdient gegen die TSG Bad Harzburg mit 4:2 (1:2) durch.

Wahrenholz ging von der ersten Minute ein hohes Tempo. Bereits in der 3. Minute hatte Julian Koch die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss landete am Pfosten. Nur eine Minute später machte es sein Teamkollege Jannik Vespermann besser. Er setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, zog ins kurze Eck ab – und schon stand es 1:0!

Die Gastgeber kontrollierten die Partie in der Folge bis zur Mitte des ersten Durchgangs. Dann fand Bad Harzburg allerdings besser ins Spiel – und machte aus ganz wenig ganz viel. Jonas Lindemann nahm nach einer halben Stunde den Ball aus gut 25 Metern volley und versenkte ihn im Knick. Nur zwei Minuten später schlenzte Christian Schubert den Ball sehenswert in den oberen rechten Winkel – und schon war das Spiel gedreht.

Nach dem Seitenwechsel warf der VfL alles nach vorne und drängte die Gäste immer tiefer in die eigene Hälfte. Julian Koch sorgte nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff für den Ausgleich (49.). Der Aufsteiger drückte weiter aufs Gaspedal und wurde belohnt. Maurice Kutz erzielte in Minute 72 den Führungstreffer, Marlon Hanse machte in der Schlussphase mit dem Treffer zum 4:2 alles klar (86.).

Interimstrainer Jan Schöbel war nach seiner gelungenen Premiere mehr als zufrieden. „Wahnsinn, das war eine unglaubliche Leistung von den Jungs, auch spielerisch. Wir hatten eine klare Spielidee, sind mutig draufgegangen und haben ein super Kurzpassspiel gezeigt “, lobte Schöbel sein Team.

VfL: Neuschulz – Vespermann, Henneicke (46. Greve), Müller, Janetzko – Germer – Hanse, J. Koch, Reitmeiter, Richter (79. Soika) – Kutz (83. Balke).

Tore: 1:0 Vespermann (4.), 1:1 Lindemann (30.), 1:2 Schubert (32.), 2:2 J. Koch (49.), 3:2 Kutz (72.), 4:2 Hanse (86.).

wit

