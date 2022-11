Frauenfußball-Landesliga Unter Flutlicht: Hillerse/Leiferde will wieder siegen

Neela Lütge ist nach ihrer Verletzung wieder zurück – und will mit der SG am Donnerstagabend die Freien Turner ärgern.

Leiferde. Die SG empfängt am Donnerstagabend die starke FT Braunschweig und will nach drei Niederlage am Stück wieder erfolgreich sein.