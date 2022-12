Leiferde unterliegt im Kellerduell

Sowohl in der Fußball- Kreisliga Gifhorn als auch in der 1. Kreisklasse 2 stand am Mittwochabend ein Nachholspiel auf dem Programm. Dabei verlor die SV Leiferde gegen den SV Triangel mit 0:1. Der FC Schwülper II überraschte währenddessen gegen den TuS Neudorf-Platendorf.

Kreisliga

SV Leiferde – SV Triangel 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Lambeck (50./FE).

Es lief die letzte Spielminute am Gilder Weg. Nach einem Eckball hatte Leiferdes Marco Wenderoth den Ball an die Unterkante der Latte geköpft, im Anschluss klärten die Gäste das Spielgerät vor der Linie. „Wenn du unten drin stehst, holst du in solchen Spielen am Ende nichts. Es fehlt einfach das Glück“, seufzte Leiferdes Trainer Stefan Schmidt.

Während Tobias Lambeck mit seinem Tor des Tages dafür sorgte, dass sein SVT den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder hergestellt hat, treten die Hausherren auf der Stelle.„Aufgrund der guten ersten Halbzeit von Triangel ist die Niederlage für uns auch verdient“, gestand Schmidt.

1. Kreisklasse 2

FC Schwülper II – TuS Neudorf-Platendorf 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Schulze (37.), 1:1 Tausendfreund (50.), 2:1 Pollmann (80.).

Aufsteiger Schwülper setzte sich etwas unerwartet gegen die Platendorfer durch, die ihre Aufstiegshoffnungen wohl begraben können.

