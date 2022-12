Topduell steigt beim MTV Gamsen

Im Wittinger-Kreispokal der Gifhorner Fußballer kommt es im Achtelfinale zu einigen spannenden Begegnungen. Im Duell der Bezirksliga-Absteiger empfängt der MTV Gamsen den TSV Vordorf, zudem hat Vorjahresfinalist SV BW Rühen Ligakonkurrent VfL Knesebeck zu Gast. In Meine kommt es zu einem brisanten Nachbarschaftsduell zwischen dem heimischen TSV und Liga-Rivale MTV Wasbüttel. Dazu werden gleich zwei Relegationsspiele aus der Vorsaison neu aufgelegt.

MTV Gamsen und TSV Vordorf tauschen das Heimrecht

MTV Gamsen – TSV Vordorf (So., 14 Uhr). Da der Sportplatz in Vordorf im Vorfeld als nicht bespielbar eingestuft wurde, einigten sich beide Vereine auf einen Heimrecht-Tausch. Die Vordorfer Vorfreude auf die Partie der Bezirksliga-Absteiger wird durch die freiwillige Abgabe des Heimrechtes nicht getrübt.

„In den vergangenen Jahren haben wir die Pokalspiele immer gut angenommen“, erinnert sich TSV-Trainer Heinz-Günter Scheil zurück. 2016 hatte sich die Scheil-Elf in einem dramatischen Final-Krimi gegen Ortsnachbar FSV Adenbüttel Rethen (10:9 n. E.) den Titel gesichert, im Jahr darauf war erst im Halbfinale (0:2 gegen VfL Germania Ummern) Endstation. Auch in den Folgejahren wussten die Papenteicher im Bezirkspokal zu überzeugen. Zuletzt tankten die Blau-Weißen im Liga-Spiel beim TSV Brechtorf (6:2) Selbstvertrauen und fühlen sich gewappnet für den Pokal-Fight am Sonntag. „Wir müssen gegen den MTV eine gute Defensivleistung an den Tag legen, wenn wir eine Runde weiter kommen wollen“, warnt Scheil.

SV BW Rühen – VfL Knesebeck (So., 14 Uhr). Im zweiten Kreisligaduell empfängt der Vorjahresfinalist (0:1 gegen TuS Müden/Dieckhorst) den VfL Knesebeck, der sich zuletzt in guter Form präsentierte.

TSV Meine – MTV Wasbüttel (So., 14 Uhr). „Wasbüttel kennen wir sehr gut“, erklärt Meines Trainer Roman Huck, der sich nur ungern an das Liga-Spiel der beiden Kreisklassisten im Oktober zurückerinnert. 3:0 hieß es am Ende für den MTV, für den Stürmer Marcel Habermann mit einem Dreierpack glänzte. „Auf ihn müssen wir extrem aufpassen“, weiß Huck und holt weiter aus: „Zudem erwarte ich eine kompakte und sehr zweikampfstarke Truppe, die hauptsächlich über lange Bälle kommen wird.“ Am Ende soll nicht nur die Wiedergutmachung für die Liga-Pleite her, sondern auch der Einzug in die nächste Runde stehen. „Dafür werden wir uns einen guten Matchplan überlegen.“

TuS Seershausen/Ohof hat noch eine Rechnung mit SV Welat Gifhorn offen

TuS Seershausen/Ohof – SV Welat Gifhorn (So., 14 Uhr). Neuauflage Nummer 1: Im Aufstiegsrelegationsspiel zur Kreisliga setzte sich der SV Welat souverän mit 4:0 gegen den TuS durch, der derzeit Zweiter in der 1. Kreisklasse 2 ist.

„Deshalb denke ich, dass der Gegner noch eine Rechnung mit uns offen haben wird“, warnt Welat-Coach Zafer Dadak vor dem Wiedersehen mit dem Team von Trainer Alexander Schulz. „Seershausen hat eine gute Mannschaft mit einer starken Offensive. Ich freue mich auf dieses Spiel“, gibt Dadak zu.

HSV Hankensbüttel – TSV Brechtorf (So., 14 Uhr). Neuauflage Nummer 2: Nach dem verpassten Aufstieg in die Kreisliga (0:1 im Relegationsduell) peilt der HSV die Revanche an.

Außerdem spielen:

FC Germania Parsau – FC Ohretal, SV Tappenbeck – SV Westerbeck und FC Oerrel – FC Schwülper (alle So., 14 Uhr).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de