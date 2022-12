MTV Gifhorn verdient den Derby-Punkt

Sie haben den Herbstmeister geärgert – zumindest ein wenig: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn erkämpften sich im Derby bei Lupo Martini Wolfsburg ein 1:1 (1:0)-Unentschieden und überzeugten auf der Kreuzheide nicht nur kämpferisch.

MTV Gifhorn legt trotz Startelf-Umbau gut los

Die Schwarz-Gelben waren von Beginn an gleich im Spiel, obwohl Trainer Georgios Palanis gleich auf drei Positionen hatte umstellen müssen. Für die gelb-gesperrten Marvin Luczkiewicz und Fabian Schröder begannen Philipp Schmidtke und Marius Saikowski. Anstelle des privat verhinderten Arne Jaeger bildete Athanasios Palanis das Innenverteidiger-Duo mit dem ehemaligen Lupo-Akteur Burak Hajdari.

Lasse Denker bringt den MTV in Führung

Die Gifhorner präsentierten sich nicht nur gut organisiert in der ersten Hälfte, sondern eben auch mutig. Der 18-Meter-Flachschuss von Mittelstürmer Wayne Rudt (16.) stellte Lupo-Schlussmann Marius Sauß zwar vor keine großen Probleme. Doch neun Minuten später war er dann geschlagen: Ein abgefälschter Freistoß von Melvin Luczkiewicz kam zu Lasse Denker, der das Leder zur verdienten Gästeführung in die Maschen spitzelte.

Von den Hausherren war aus dem Spiel heraus vor der Pause nahezu gar nichts zu sehen. Die beste Chance besaß der Ex-Gifhorner Timon Hallmann (32.), der nach einem Freistoß von Andrea Rizzo zum Kopfball kam, aber an MTV-Keeper Tobias Krull scheiterte, der auch „Hallis“ Nachschuss parierte und die Pausenführung somit festhielt.

Ex-Gifhorner Dennis Dubiel gleicht aus

Der zweite Durchgang war gerade einmal 200 Sekunden alt, da war Krull dann aber auch machtlos – und erneut war es eine Standardsituation. Mit Dennis Dubiel staubte ausgerechnet ein Ex-Gifhorner nach einer Ecke zum 1:1-Ausgleich ab und gab damit das Startsignal zur stärksten Phase des Spitzenreiters.

Palanis (67.) rettete mit einer Riesengrätsche in höchster Not gegen den einschussbereiten Hallmann. Rocco Tuccio (69.) jagte das Leder über den Gifhorner Kasten, und Maurizio Grimaldi (71.) vergab nach einem Konter in Überzahl fast schon kläglich. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Wolfsburger ihre Überlegenheit auch in Zählbares ummünzen. Doch dann meldeten sich plötzlich auch die Gifhorner offensiv zurück und fuhren einige gefährliche Konter. Marius Sauß parierte stark gegen Marc Upmann (78.), ehe auf der Gegenseite Hallmann (83.) gerade noch geblockt wurde.

Lupo-Keeper Sauß hält den Punkt für die Gastgeber fest

Und in den Schlussminuten war es erneut Sauß, der Lupo den Derby-Punkt letztlich festhielt: Einen Rudt-Kopfball (88.) wehrte er glänzend ab, und auch nach Lasse Denkers Sololauf (90.) war Wolfsburgs Nummer 1 zur Stelle und lenkte das Leder noch zur Ecke.

„Wir haben als Mannschaft ordentlich gearbeitet – das war sehr gut von uns. Darauf können wir aufbauen“, konstatierte Gifhorns Flügelflitzer Lasse Denker. Und der Torschütze der Schwarz-Gelben fügte noch an: „Am Ende kann ich das Spiel entscheiden.“

Georgios Palanis: Aus dem Spiel nicht viel zugelassen

„Zum ersten Mal seit meinem Amtsantritt haben wir einen Punkt gegen eine Spitzenmannschaft geholt – das muss uns Auftrieb geben. Das war enorm wichtig“: Zufrieden blickte Georgios Palanis, Trainer des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn, auf das 1:1-Remis im Derby bei Lupo Martini Wolfsburg zurück.

Für die Zuschauer sei es ein schönes Spiel gewesen, meinte Palanis zu Recht und ärgerte sich über die zwei vergebenen Großchancen in der Endphase. „Die hat Marius Sauß super gehalten“, betonte der MTV-Coach, der vom Auftritt seiner Schützlinge angetan war. „Aus dem Spiel heraus haben wir wirklich nicht viel zugelassen. Zur Pause haben wir verdient geführt. In der zweiten Halbzeit sind wir dann aber etwas müde geworden. Und wenn man dann sieht, was bei Lupo von der Bank kommt …“, spielte Palanis auf die hohe Qualität an, die sein Gegenüber Giampiero Buonocore zur Verfügung stand.

MTV Gifhorn: Krull – M. Saikowski, Palanis, Hajdari, Pieper – Grah, Upmann – Schmidtke (72. Petry), Melvin Luczkiewicz, Denker (89. Rodrigues) – Rudt (89. Friederichs).

Tore: 0:1 Denker (25.), 1:1 Dubiel (49.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de