Barmkes Serie endet bei Sparta Göttingen

Neun Spiele in Folge blieb der Frauenfußball-Oberligist TSV Barmke ungeschlagen, doch am vergangenen Sonntag fand die Serie ein Ende. Bei Sparta Göttingen gab es eine 0:5-Pleite. Den Barmkerinnen war anzumerken, dass sie erst am Freitagabend in Broistedt antraten...