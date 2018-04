Trauben hängen zu hoch für VfL

Chancenlos war der VfL Lehre in einem Nachholspiel der Handball-Landesliga gegen den MTV Braunschweig III. Die teils mit Drittliga-Spielern verstärkten Gäste setzten sich im Nachbarschaftsduell, in dem wichtige Punkte für den Klassenerhalt vergeben wurden, in der „Rosine“ in Lehre mit 35:22 (16:11)...