Die letzten Wochenspiele in der 1. Kreisklasse

Helmstedt Die Saison in der 1. Fußball-Kreisklasse neigt sich dem Ende entgegen – und so stehen am heutigen Freitagabend auch die letzten Wochenspiele an. FC Nordkreis II – SG Offleben/Büddenstedt (Fr., 18 Uhr). Für den FC ist es eine Saison zum Vergessen,...