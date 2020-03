EHC Nord-Elm lässt Kindheitstraum wahr werden

Sie nehmen einiges auf sich. Während andere noch schlafen oder gemütlich ins Wochenende starten, gehen sie aufs Eis. Sie, das sind die Eishockey-Spieler des EHC Nord-Elm. Samstagmorgen, jede zweite Woche, 8 Uhr, das ist ihre Trainingszeit.

Michael Georgi kommt schweißgebadet zum Wechseln. Er lächelt. „Das ist ein Sport, der unheimlich viel Spaß macht. Man muss sich während des Trainings richtig auspowern“, sagt der 2. Vorsitzende des noch jungen Vereins. Eines Vereins, der im Kreis Helmstedt seinesgleichen sucht – der EHC Nord-Elm, eine reine Hobby-Mannschaft. „In Zukunft würden wir auch gerne Freundschaftsspiele bestreiten“, erklärt Georgi.

Für Matthias Steinmüller, der zum dritten Mal an einem Training in der Eishalle Salzgitter teilnimmt, steht der Spaß im Vordergrund. „Einfach frei auf dem Eis herumfahren“, das macht Eishockey für den Hobbyspieler aus. Und „wenn der Puck laut krachend gegen die Bande knallt“. Aber natürlich solle sich niemand verletzen. Denn Eishockey sei „ein gefährlicher Sport“. Steinmüller erinnert sich: „Mein erstes Spiel habe ich ohne Schutzkleidung bestritten. Da bin ich in die Bande geknallt und habe mir die Rippen geprellt.“ Aber „zwei Wochen später war alles wieder gut“ – rechtzeitig zum nächsten Training.

So viel Planungssicherheit wie jetzt hatten die Helmstedter Eishockey-Spieler in der Vergangenheit nicht. Noch bevor es den EHC Nord-Elm gab, spielten die Mitglieder in der Natur – auf einem Teich in Süpplingen. Ihr 2. Vorsitzender erinnert sich: „Letztes Jahr konnten wir nur einmal drauf. Dieses Jahr wird das wohl gar nichts werden.“ Das muss es auch nicht. Denn dank der Eiszeiten in Salzgitter – um sie zu bekommen wurde der Verein gegründet – sind Georgi und Co. jetzt flexibler. Aber einfach, so der 53-Jährige, sei es dennoch nicht. „Eiszeiten zu bekommen, ist das größte Problem“, sagt Georgi. Deswegen heißt es für die Helmstedter: 6 Uhr aufstehen, Tasche packen und ab nach Salzgitter.

Das nimmt Felix Schneider gerne in Kauf. „Eishockey macht einfach Spaß“, meint der 10-jährige Felix.

Nun sitzt Felix ungeduldig auf der Ersatzbank und wartet auf seinen Einsatz. Dass er mit und gegen Erwachsene spielen muss, macht ihm nichts aus.

Bereits einige Erfahrung mit aufs Eis bringt Stefan Fischer. Er kann seinem Hobby endlich wieder nachgehen. „Ich habe vor 25 Jahren schon mal Eishockey gespielt“, sagt er, bei einem Verein, der auch am Liga-Betrieb teilnahm. Das sei jetzt anders, ungezwungener. Seinen Wiedereinstieg habe er sich jedoch um einiges leichter vorgestellt. „Aber Bock auf Eishockey“, fügt er hinzu, „habe ich auf jeden Fall“.

Damit ist Fischer nicht allein: „Wir machen das einfach aus Liebe zum Eishockey“, meint Michael Georgi. Und deshalb tun sie es wieder: Samstagmorgen, 8 Uhr. Denn das ist ihre Trainingszeit.