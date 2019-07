FSV holt viel Erfahrung – und sogar einen deutschen Meister

Um in der kommenden Saison den ersehnten Aufstieg in die Fußball-Landesliga endlich zu schaffen, hat die FSV Schöningen noch einmal kräftig aufgerüstet. Nach zuvor bereits sieben neuen Spielern meldete der Verein mit Andreas Sommermeyer, Lennart Gauger und Daniel Reiche noch drei weitere Zugänge.

Der 34-jährige Andreas Sommermeyer, der seit seinem sechsten Lebensjahr Fußball spielt, kommt vom Ummendorfer Sportverein (Landesliga Nord, Sachsen Anhalt). Er hat Sportwissenschaften studiert und ist gerade dabei, seine Trainerlizenz zu erwerben. Nach seiner aktiven Zeit – in etwa zwei, drei Jahren – möchte er nämlich auch weiterhin mit dem Fußball verbunden bleiben. Aber noch ist es nicht soweit, noch ist er aktiv und will mit der FSV in die Landesliga. „Am liebsten spiele ich im Zentrum. Die Außenbahnen sind nichts mehr für mich, da ich nicht mehr der Schnellste bin“, verrät er schmunzelnd.

Der gebürtige Braunschweiger Lennart Gauger, der ebenfalls als Sechsjähriger mit dem Fußballspielen angefangen hatte, studiert an der Polizei-Akademie Niedersachsen in Hann.-Münden. „Wir haben in Schöningen Top-Bedingungen. Es macht einfach Spaß, in einer jungen, ambitionierten Mannschaft zu spielen. Wir können noch Einiges erreichen“, begründet er seinen Entschluss, sich der FSV anzuschließen. Seine Position sieht er im Angriffszentrum: „Hinten drin ist nicht so mein Ding. Ich will Tore schießen.“

Prominentester Neuzugang bei der FSV ist aber Ex-Profi Daniel Reiche. Der 1,89 Meter große Innenverteidiger bringt sogar Bundesliga-Erfahrung beim VfL Wolfsburg (1 Spiel in der Meistersaison 08/09) mit und kommt vom Drittliga-Aufsteiger Viktoria Köln. Zwischendurch stand er beim damaligen Zweitligisten MSV Duisburg und beim SV Babelsberg 03 (damals 3. Liga) unter Vertrag.

Nach Beendigung seines Engagements bei den Kölnern hat es ihn mit seiner Familie nun wieder in seine alte Heimat nach Grasleben gezogen. Hier beginnt er nun eine Ausbildung bei Sport Thieme. Auch deshalb will er nun weniger Aufwand als noch zu Profizeiten betreiben – ganz ohne Fußball kann und will Reiche jedoch nicht. Und so fiel seine Wahl auf die FSV Schöningen.

Und bei der Entscheidung gab es noch einen anderen wichtigen Faktor: Nils Osteroth. Über den FSV-Trainer kam der Kontakt zustande. „Wir kommen ja beide aus Grasleben und kennen uns von früher“, berichtet Daniel Reiche. „Als bekannt wurde, dass ich in Köln aufhören werde, hat er angefragt, was ich vorhätte und ob ich mir vorstellen könne, in Schöningen zu spielen.“ Offensichtlich konnte er…

Reiches Wünsche mit der jungen Mannschaft sind ganz einfach: Vor allem hoffe er, „dass wir alle gesund bleiben. Darüber hinaus wollen wir am Ende der Saison aufsteigen“, sagt der 31-Jährige.





Alle FSV-Neuzugänge im Überblick:

Marcel Joachimski (SG Rottorf/Vikt. Kgsl.), Julian Hieske, Jonah Petermann (beide eig. Jugend), Daniel Schrader (Goslarer SC), Kevin Petermann, Marco Petermann (beide MTV Gifhorn), Görkem Tanriverdi (SSV Vorsfelde II), Daniel Reiche (Viktoria Köln), Andreas Sommermeyer (Ummendorfer SV), Lennart Gauger (SV Bavenstedt).