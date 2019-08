MTV Schöningen: Gut vorbereitet zum Turnier auf die Insel

Die Beachvolleyballer des MTV Schöningen haben Lust auf Meer. Bereits zum vierten Mal in Folge starten Mixed-Teams in Richtung Nordseeküste. Auf Borkum findet das größte Beachvolleyball-Event des Nordwestdeutscher Volleyball-Verbandes statt. Der MTV reist in diesem Jahr mit insgesamt acht...