Zweimal aufs Podest – und ein „Joker“

Dressurreiterin Lena Drebenstedt vom Reit- und Fahrverein (RFV) Königslutter startete in verschiedenen Prüfungen bei einem Turnier in Zobbenitz in Sachsen-Anhalt. Bei zwei Prüfungen schaffte sie es sogar auf das Podest. Zunächst absolvierte Drebenstedt mit ihrer Stute Cari eine Dressurpferdeprüfung...