„Müssen PS auf die Straße bekommen“

Mit zwei unglücklichen Niederlagen (0:2 gegen SV Gifhorn und 1:2 bei der FSV Adenbüttel-Rethen) ist Bezirksliga-Aufsteiger SV Lauingen Bornum in die Saison gestartet. Nun wollen die Fußballer der SV Lauingen Bornum am Sonntag (15 Uhr in Bornum) im dritten Saisonspiel gegen TuS Neudorf-Platendorf...