Punktabzüge sorgen für reichlich Gesprächsstoff

Es gab viel Gesprächsstoff beim Kreistag des NFV-Kreises Helmstedt. Besonders ein Thema erhitzte bei zahlreichen Vereinen die Gemüter: Nämlich, dass Vereine, die nicht genügend Schiedsrichter stellen, mit Punktabzügen bestraft werden. So sollen die Vereine noch aktiver neue Unparteiische für sich gewinnen, doch die Maßnahme sorgte auch für reichlich Gegenwind.

Insgesamt acht Vereine starteten mit einem negativen Punktesaison in die Saison. Für jede Herren- Altherren- und Frauenmannschaft müssen die Vereine einen Schiedsrichter stellen, in der nächsten Saison sollen auch die Jugendmannschaften dazukommen.

„Wir haben insgesamt 14 Teams und werden quasi dafür bestraft, dass wir die Jungs von der Straße auf den Sportplatz holen und sie zum Fußball spielen bringen“, ärgerte sich Thomas Müller, Vorsitzender des FC Schunter. Die Kreisliga-Truppe des FC startet mit gleich vier Minuspunkten in die Saison. „Wir basteln derzeit daran, neue Schiris für den Verein zu gewinnen.“

Auch beim Ligakonkurrenten MTV Frellstedt stößt die Regel nicht auf großen Beifall. „Wir tun alles, versuchen sogar, in Schulen neue Schiedsrichter zu gewinnen. Das Interesse war da, aber dann sind leider alle abgesprungen“, erklärte Frellstedts Fußball-Obmann Stephan

Paeschke. „Die Schiedsrichter müssen mehr Unterstützung von den Vereinen bekommen, und der Umgang muss fairer werden.“

Mehr als 40 Schiedsrichter fehlen derzeit in Helmstedt. Der neue Schiedsrichter-Obmann Sascha Kordts bleibt trotzdem zuversichtlich und hält an der Idee fest. „Uns ist die Problematik bekannt, aber ich bin mir sicher, dass wir alles in den Griff bekommen werden.“