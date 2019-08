Jungsenioren beenden Saison in Liga 5 mit Klassenerhalt

Die Jungsenioren des GLC St. Lorenz Schöningen haben ihre Saison in Liga 5 erfolgreich beendet. Am zweiten und letzten Spieltag sicherten sich die Golfer der Altersklasse 30 den Klassenerhalt. „Im Golfverband Niedersachsen/Bremen wird diese beliebte Spielserie in insgesamt zehn Ligen gespielt“,...