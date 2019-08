Schunter stellt das Punktekonto auf Null

Das „Topspiel“ geht an den FC Türk Gücü Helmstedt: Der Fußball-Kreisligist bezwang den FC Nordkreis am 2. Spieltag klar und verteidigte damit die Tabellenführung. In Torlaune waren auch der TSV Danndorf und TSV Barmke. STV Holzland – MTV Frellstedt 5:3 (2:2). Tore: 1:0 Gebregziabihier (2.), 1:1...