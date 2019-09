Aufsteiger HSV Warberg/Lelm fehlen „ungefähr 300 Tore“

Zuversicht klingt anders. „Unser Problem im Moment ist, dass wir im Angriff keine Lösungen finden.“ Das sagt Niklas Wosnitza, Trainer des Handball-Verbandsligisten HSV Warberg/Lelm. Keine guten Aussichten für das Team des Aufsteigers so kurz vor dem ersten Punktspiel am Sonntag (16.30 Uhr) in der...