Kein Druck – keine Topleistung: RSV Frellstedt auf Platz 4

Das Best of Six, es geriet diesmal eher zu einem Trainingsturnier als zu einem ernsten Wettkampf – zumindest für Luisa Artmann und Theresa Sielemann von der RSV Frellstedt. Denn die beiden mussten bei dem Radpolo-Turnier in Obernfeld nicht mehr um ihr Ticket zu den deutschen Titelkämpfen zittern....