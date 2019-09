Anschluss fällt zu spät – SV Lauingen Bormum II verliert 1:2

Tabellenführung verteidigt: Der TSV Süpplingenburg hatte in der 1. Fußball-Kreisklasse gegen Schlusslicht Schunter II so einige Probleme, gewann am Ende aber. SV Lauingen Bornum II – TSV Grasleben II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Ostrouschkin (29.), 0:2 Weidner (61.), 1:2 Hädelt (90.). Es läuft noch nicht...