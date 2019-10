Mit dem Gefühl der Freiheit in die Kreis-Geschichtsbücher

Für Noemi Felicia Piccinini gehört das Turnen zu ihrem Leben, „seit ich denken kann“. Nun schrieb die Sportlerin vom TSV Germania Helmstedt Helmstedter Sportgeschichte: Als erste Turnerin aus dem Landkreis gewann sie den goldenen Bezirkspokal. Anschließend holte sie auch noch im Gerätefinale sowohl im Sprung als auch am Boden Gold.

„Es war ein unglaubliches Gefühl“, erinnert sich Piccinini an den Moment des Sieges. Denn eigentlich sei sie ohne Erwartungen oder Ansprüche gestartet – es ging erstmal nur um die Teilnahme am Wettkampf. Ihr gefällt an ihren Paradedisziplinen „das Fliegen, das Schnelle. Es ist dieses Gefühl, bei dem ich mich frei fühle“, erzählt die Turnerin.

Ihre Erfolgsgeschichte soll auch noch weitergehen – etwa mit einem ersten Platz mit der Mannschaft oder im Einzel: „Landesmeisterin zu werden wäre schon cool“, meint Piccinini.