Ein Kampf mit Stöckern führt bis zur deutschen Meisterschaft

Ju-Jutsu: Was als Kind beim Spielen mit Stöckern anfing, führte bis zur deutschen Vizemeisterschaft. Nun gibt Leon Schrader sein Wissen weiter.

Durch einen Unfall fand Leon Schrader vom Helmstedter SV zum Ju-Jutsu: „Ich habe damals im Kindergarten mit einem Freund mit Stöckern Ritter gespielt“, erinnert sich Schrader. Beim Kämpfen erwischte er seinen Spielkameraden, der eine blutige Wunde davon trug. „Danach haben meine Eltern ein Hobby für mich gesucht.“

Dass es dann Ju-Jutsu wurde, sollte sich als Glücksfall erweisen. Denn bei den deutschen Meisterschaften im Fighting kämpfte sich der HSV-Sportler bis auf den zweiten Platz vor ­– obwohl die Gegner nur auf dem Papier seine Gewichtsklasse waren. „Durch meine Größe muss ich in Klasse über 81 Kilogramm starten.“ Während er selbst die Marke nur knapp übertrifft, hätten einige Kontrahenten 100 oder gar 120 kg auf die Waage gebracht.

Der DM-Vizetitel war indes sein vorerst letzter Erfolg als Aktiver. Er wechselt an den Mattenrand und will künftig sein Wissen als Trainer an die HSV-Talente weitergeben.