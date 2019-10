Nach 16 Jahren Pause an die norddeutsche Schwimm-Spitze

Eigentlich hatte Sonja Hack die Schwimmbrille bereits an den sprichwörtlichen Nagel gehängt: Denn nachdem sie in ihrer Jugend in Ratzeburg geschwommen war, war mit 18 Jahren Schluss: Beruf und Kinder hatten Vorrang. Doch vor zwei Jahren zog sie nach Esbeck und war schwimmen – dort sprach sie Sigrid...