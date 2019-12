HG will den nächsten Verfolger distanzieren

Nachsitzen heißt es am Samstag (16.30 Uhr) für Landesliga-Spitzenreiter HG Elm. Während sich die meisten Handball-Teams bereits in der Weihnachtspause befinden, müssen die Jungs um Trainer Daniel Reckel noch einmal ran. In der Sporthalle an der Schützenbahn in Schöningen empfängt die HG die HSG...